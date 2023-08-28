Yaren Çakar kimdir, neden gündem oldu ve ne dedi? Ali Yiğit Buruk Yaren Çakar olayı nedir?

TEPKİLER SPONSORLUĞU İPTAL ETTİRDİ

Galatasaray taraftarları ve diğer kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Yaren Çakar’ın hakaretlerine tepki gösterdi. Çakar’a tepki gösteren kullanıcılar yayıncıya sponsor olan markaları sponsorluktan çekilmeye çağırdı. Yemeksepeti ise Yaren Çakar ile olan sponsorluk anlaşmalarını bitirdiklerini bir Galatasaray taraftar hesabına verdiği şu yanıtla açıkladı: “İlgili kişi ile iş birliğimizi an itibarıyla bitirmiş bulunmaktayız. Dikkatinize sunarız.”