Sosyal medyadan yardım istemişti!

İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve tehdit mesajları alan bir çocuk annesi Sena Arslan (24) sesini sosyal medyadan duyurmuş ve yetkililerden yardım istemişti.

ŞİDDET UYGULAYAN EŞ GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre genç kadının ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri şiddet uyguladığı iddia edilen Ö. Arslan'ı Ümraniye'deki evinde gözaltına aldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

15 Aralık günü gözaltına alınan koca, ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Ö. Arslan, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.