Ödül kazandı

'Yaramaz Çocuklar', Saray Bosna Film Festivali'nde 'İnsan Hakları Ödülü kazandı
Ahmet Necdet Çupur'un ilk uzun metrajlı belgesel filmi 'Yaramaz Çocuklar', bu yıl 27'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldü. Çupur, festivalde duygu ve düşüncelerini "Bu filmle beraber geçmişim ve ailemle bağ kurabileceğime inandım. Ailem ve geleneklerle aramdaki bağları koparmadan bir çözüm üretebileceğimize; eskileri yıkmadan yeni değerler oluşturabileceğimize inandım. Bu belgeselin, gelecek kuşakların daha iyi bir hayat yaşayabilmeleri için gerçek bir umut olabilmesini diliyorum"
20 yıl önce eğitimine devam edebilmek için Antakya'daki Keskincik köyünden ayrılan Ahmet Necdet Çupur’un kardeşlerine destek olmak için Fransa'dan köyüne dönüp onların yaşadıklarını kayıt altına aldığı 'Yaramaz Çocuklar', dünya prömiyerini yaptığı 52. Visions du Réel - Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü’yle dönmüş ve sonrasında DocsBarcelona’da gösterilmişti.
Yapımcılığını Liman Film, TS Productions ve Jyoti Film’in üstlendiği Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı 'Yaramaz Çocuklar', yapım aşamasında Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Türkiye - Almanya Ortak Yapım Geliştirme Fonu, CNC Fransa, Sundance DFP prodüksiyon, Doha Film Enstitüsü, Hamburg Film Fonu ve Berlinale World Cinema Fund tarafından desteklendi. Post prodüksiyon aşamasında, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum'dan ödül kazanan belgeselin önümüzdeki aylarda Türkiye prömiyeri yapması planlanıyor.
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