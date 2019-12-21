DHA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin yer altına döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, sol bacağından yaralandı. Uzman onbaşı Tunç, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç, buradaki müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Simav Kaymakam Türker Çağatay Halim, Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un şehit olduğu haberini aldıklarını belirterek, "Simav, bu yıl üçüncü şehidini verdi. Üzüntülüyüz" dedi. Kaymakam Halim, bekar olan şehit onbaşı Ahmet Tunç'un babası Recep, annesi Gülizar ile ağabeyi Yusuf Tunç'un cenazeyi almak üzere Ankara'ya gittiklerini bildirdi. Ailesinin iki çocuğundan küçüğü olan Tunç'un cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek töreni ile baba ocağı Simav'a bağlı Güney beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.