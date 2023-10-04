Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika "Yapıcı siyaset anlayışında olacağız"

        Saadet ve Gelecek partileri, ilk grup toplantısını yaptı

        Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin ilk grup toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Önümüzdeki süreçte yapıcı siyaset anlayışı ve gerçekçi önerileriyle grubumuzun yön tayin edici bir rol üstlenmesi için tüm gayretimizle çalışacağımızı özellikle belirtmek isterim" dedi. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da yeni anayasa çalışmalarına değinerek, "Milletin birinci gündemi; iştir, açlıktır, bu tartışmaları yerel seçimlerden sonraya ertelesinler" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yapıcı siyaset anlayışında olacağız"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi çatısı altında birleşerek oluşturduğu Meclis grubu, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını yaptı.

        Kürsüye önce çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümet politikalarını eleştirdi.

        DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısını, yerel seçim öncesi ekonomideki olumsuzlukları kapatmak için yaptığını savunan Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı niyetinizi çok iyi biliyoruz. Samimiyseniz; 12 Eylül Anayasa'sını kaldıracak, yerine gerçekten kamil ve milli bir anayasa yapmak için her türlü çabayı sergileriz. Sorumuz; açık ve net. Milletin başına bu belaları saran Cumhurbaşkanlığı sistemini de tartışmaya var mısınız? Yoksunuz. Niyetiniz zaman kazanmak ve oyalamak. Milletin birinci gündemi; iştir, açlıktır, bu tartışmaları yerel seçimlerden sonraya ertelesinler" diye konuştu.

        REKLAM

        KARAMOLLAOĞLU: YAPICI SİYASET ANLAYIŞINDA OLACAĞIZ

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise konuşmasında, bu yasama yılının bir kaynaşma, kucaklaşma ve ortak zeminde çözümler arama iradesiyle huzur içinde geçmesini temenni ettiklerini söyledi. Karamollaoğlu, "Önümüzdeki süreçte yapıcı siyaset anlayışı ve gerçekçi önerileriyle grubumuzun yön tayin edici bir rol üstlenmesi için tüm gayretimizle çalışacağımızı özellikle belirtmek isterim" dedi. Karamollaoğlu, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarını eleştirerek, gençlerin fakirleştirildiğini, emeklilerin geçinemediğini söyledi.

        Karamollaoğlu, İçişleri Bakanlığı´na yönelik terör saldırısı girişimine ilişkin, "Türkiye, terörü tüm kaynaklarıyla birlikte yok etme gücüne ve kabiliyetine fazlasıyla sahiptir. Terörün kazanma ihtimalinin olmadığını, kaybetmesinin de kesin olduğunu defalarca ispatlamış mümtaz bir millet ve kadim bir devlet, Türkiye'nin terörle mücadeledeki en büyük gücüdür. Ancak pazar günü bertaraf edilen terör saldırısı sonrasında; arkasında kimlerin belli olduğu kimi kesimler ve mecralar tarafından, İçişleri Bakanı'na, bakanlığa ve bağlı birimlerine yönelik sataşmalar, isnat ve ithamlar da söz konusu oldu. Doğrusu İçişleri Bakanı'nın suç örgütlerine ve özellikle mafya ve belirli çete türü yapılara karşı yürüttüğü anlamlı ve kararlı mücadeleden rahatsız olanları anlamakta zorlanıyor insan" diye konuştu.

        Türkiye'nin terörden, terör örgütlerinden, mafya ve çetelerden, suç birlikteliklerinden arındırılması konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Maalesef, terörle ve suç örgütleriyle mücadele kulvarında 'fakat, ama, ancak´ başlıklı cümle kurmaya meyilli olanları da görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın terör ve suç örgütlerine yönelik verdiği mücadeleyi takdir ettiklerini de sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Assos'ta 1700 yıllık keşif!
        Assos'ta 1700 yıllık keşif!
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        Kahvehanede öldürülmüştü! Katili kiracısı çıktı!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Habertürk Anasayfa