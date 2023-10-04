"Yapıcı siyaset anlayışında olacağız"

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi çatısı altında birleşerek oluşturduğu Meclis grubu, yeni yasama yılının ilk grup toplantısını yaptı.

Kürsüye önce çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümet politikalarını eleştirdi.

DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısını, yerel seçim öncesi ekonomideki olumsuzlukları kapatmak için yaptığını savunan Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı niyetinizi çok iyi biliyoruz. Samimiyseniz; 12 Eylül Anayasa'sını kaldıracak, yerine gerçekten kamil ve milli bir anayasa yapmak için her türlü çabayı sergileriz. Sorumuz; açık ve net. Milletin başına bu belaları saran Cumhurbaşkanlığı sistemini de tartışmaya var mısınız? Yoksunuz. Niyetiniz zaman kazanmak ve oyalamak. Milletin birinci gündemi; iştir, açlıktır, bu tartışmaları yerel seçimlerden sonraya ertelesinler" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise konuşmasında, bu yasama yılının bir kaynaşma, kucaklaşma ve ortak zeminde çözümler arama iradesiyle huzur içinde geçmesini temenni ettiklerini söyledi. Karamollaoğlu, "Önümüzdeki süreçte yapıcı siyaset anlayışı ve gerçekçi önerileriyle grubumuzun yön tayin edici bir rol üstlenmesi için tüm gayretimizle çalışacağımızı özellikle belirtmek isterim" dedi. Karamollaoğlu, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarını eleştirerek, gençlerin fakirleştirildiğini, emeklilerin geçinemediğini söyledi.

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanlığı´na yönelik terör saldırısı girişimine ilişkin, "Türkiye, terörü tüm kaynaklarıyla birlikte yok etme gücüne ve kabiliyetine fazlasıyla sahiptir. Terörün kazanma ihtimalinin olmadığını, kaybetmesinin de kesin olduğunu defalarca ispatlamış mümtaz bir millet ve kadim bir devlet, Türkiye'nin terörle mücadeledeki en büyük gücüdür. Ancak pazar günü bertaraf edilen terör saldırısı sonrasında; arkasında kimlerin belli olduğu kimi kesimler ve mecralar tarafından, İçişleri Bakanı'na, bakanlığa ve bağlı birimlerine yönelik sataşmalar, isnat ve ithamlar da söz konusu oldu. Doğrusu İçişleri Bakanı'nın suç örgütlerine ve özellikle mafya ve belirli çete türü yapılara karşı yürüttüğü anlamlı ve kararlı mücadeleden rahatsız olanları anlamakta zorlanıyor insan" diye konuştu.

Türkiye'nin terörden, terör örgütlerinden, mafya ve çetelerden, suç birlikteliklerinden arındırılması konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Maalesef, terörle ve suç örgütleriyle mücadele kulvarında 'fakat, ama, ancak´ başlıklı cümle kurmaya meyilli olanları da görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın terör ve suç örgütlerine yönelik verdiği mücadeleyi takdir ettiklerini de sözlerine ekledi.