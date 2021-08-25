Yapı Kredi’nin mobil uygulaması Yapı Kredi Mobil, Uluslararası Stevie Ödülleri’nden 'En İyi Bankacılık Uygulaması' kategorisinde Altın Stevie ödülünü aldı.
Yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Mobil ile kullanıcıların diledikleri yerden, diledikleri zamanda bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesini sağlayan banka, diğer dijital ürün ve servisleri ile birlikte dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından olan Uluslararası Stevie Ödülleri’nde 1’i Altın, 2’si Gümüş ve 9’u Bronz toplamda 12 ödülün sahibi oldu.
En güncel teknolojilerin sağladığı olanaklardan faydalanarak müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunduklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Müşterilerimizin beklentilerini anlayıp onlara uygun fırsatlar sunan, ürünler arasında onlar için karşılaştırma yapan, doğru zamanda ve yerde hatırlatma yapan, hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan ve sürekli kendini yenileyen bir yapı kurmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijital bankacılık alanında öncü konumumuzu sürdürerek, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni teknolojileri onlara sunmayı sürdüreceğiz" dedi.
Banka, Uluslararası Stevie Ödülleri’nde Yapı Kredi Mobil ile “Bankacılık/Finansal Servisler” kategorisinde Altın Stevie’nin sahibi olurken, “Ödeme Çözümleri” ve “Deneysel & Yenilik” kategorilerinde 2 Gümüş Stevie kazandı.
Diğer dijital servisleri ve çözümleriyle “İşletme & Yönetim”, “Tüketici Hizmetleri”, “Entegre Mobil Deneyimi” ve “Yapay Zeka/Makine Öğrenmesi Çözümü“ kategorilerinde birer adet ve “FinTech Çözümleri” kategorisinde iki adet Bronz Stevie’ye layık görülen banka, kurumsal web sitesiyle “Bankacılık”, “Finansal Servisler” ve “En İyi Web Tasarımı” kategorilerinde de Bronz Stevie kazanarak toplamda 12 ödülün sahibi oldu.
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