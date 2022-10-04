

Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları belli oldu. 24. kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Ayrıca toplantıda, 24. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri de ilan edildi.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Engin Uludağ’ı, oyun yazarlarımıza adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise Gomidas isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak’ı layık gördü. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü Amadeus kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise tiyatroya yaptığı eşsiz katkılar nedeniyle Zihni Göktay oldu.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin pandemiyi zor şartlar altında geçiren tiyatroların bu süreci en güçlü şekilde atlatması için çalıştığını belirten Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, şunları söyledi: “Zorlu pandemi döneminde tiyatrolarımızın yanında olmayı en önemli sorumluluğumuz olarak addettik. Bunun için sahneler yeniden açıldığında, eski ya da yeni oyun fark etmeksizin, Aralık 2021 ile Mayıs 2022 arasında İstanbul’daki tüm oyunlardan, jüri sayımızı temsilen bilet satın aldık. Türk tiyatrosunun gençlerimizle birlikte yükselmesi için alınan bu biletleri üniversite öğrencilerine dağıttık. Ayrıca, Yapı Kredi’nin Türk Eğitim Vakfı’nda oluşturduğu burs fonu aracılığıyla tiyatro alanında eğitim alan 16 farklı şehirde yaşayan öğrencimize burs verdik. Bu burs programı önümüzdeki dönemde de devam edecek. Çeyrek asırdır Türkiye’de tiyatroyu ve onu var eden tiyatro emekçilerini destekleyen Yapı Kredi’ye, tüm bu kıymetli katkılarından ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Pandeminin tüm zorluklarını geride bırakıp, tiyatromuzu var eden emekçileri onurlandıramaya bu sene yeniden devam ediyoruz. Nihayet sahnelerin ve gönüllerimizin tiyatro aşkıyla dolduğu günlere kavuştuk. Bizler, tiyatroyu insanlar arasındaki anlayış ve barışı artırmak için büyük bir fırsat olarak görüyor; Afife gibi tutkuyla, ısrarla ve sınırsızca yeniden ‘tiyatro’ diyoruz. Çünkü biliyoruz ki Tiyatro varsa bir bakışın, bir sözün, bir notanın dünyayı değiştirebilme gücü var, tiyatro varsa hayat var, tiyatro varsa biz varız.”

Prof. Dr. Merih Tangün

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonu olacak

24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne özgü olarak bu sezonun, Eylül 2021 ile Haziran 2022 arasındaki dönemi kapsayacağını dile getiren Tangün, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri olarak her zaman doğru ve adil bir değerlendirme için titizlikle çalışıyor ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. Pandemi nedeniyle verilen ara sebebiyle bu seneyi 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonu olarak isimlendirdik. 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonunda 264 oyun aktif değerlendirildi ve bu sene de çok değerli yüzlerce oyun izledik. Başta tiyatromuzu var eden tiyatro sanatına gönül vermiş oyuncularımız olmak üzere ödülleri sahiplerine ulaştıracak olan değerli jüri üyelerimize, Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu’na, Yapı Kredi’ye ve bu kıymetli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.’’

Ece Dizdar

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 19 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. ‘Tiyatronun kutlama gecesi’ olan ödül töreninin sunuculuğunu ise bu yıl Nezaket Erden ve Ali Yoğurtçuoğlu üstlenecek. İşte adaylar...

Yılın En Başarılı Oyunu

Aşınma - Studio Oyuncuları

Gomidas - Yolcu Tiyatro

İki Efendinin Uşağı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Nora 2 - Bahçe Galata

Vişne Bahçesi - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları

Yılın En Başarılı Yönetmeni

Aslı Öngören - İki Efendinin Uşağı

Güray Dinçol - Kalabalık Duası

Mehmet Birkiye - Vişne Bahçesi

Saim Güveloğlu - Nora 2

Şahika Tekand - Aşınma

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Ece Dizdar - Evlilikten Sahneler

Melek Ceylan - On İkinci Ev

Pınar Güntürkün - Herkes Kocama Benziyor

Sezen Keser - Dansöz

Zerrin Tekindor - Toz

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Fehmi Karaarslan - Gomidas

Onur Özaydın - Sıfır Telaş

Tansu Biçer - Nora 2

Tolga İskit - Kalabalık Duası

Yiğit Özşener - Aşınma

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Aybanu Aykut - Feramuz Pis!

Çiçek Dilligil - Gabriel'in Düşü

Nihal Geyran Koldaş - Nora 2

Özlem Zeynep Dinsel - Baba

Pınar Çağlar Gençtürk - Daha İyi Günlerimiz Olmuştu

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Berk Yaygın - Büyük İskender'in Atı

Eraslan Sağlam - İki Efendinin Uşağı

Fatih Sönmez - Acting

Mert Asutay - Taxim

Tolga İskit - Daha İyi Günlerimiz Olmuştu

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı

Cihan Aşar - Gomidas

Efter Tunç - Vişne Bahçesi

Eylül Gürcan - İki Efendinin Uşağı

Kerem Çetinel - Kum Zambakları

Kerem Çetinel - Taxim

Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı

Ayşegül Alev - Vişne Bahçesi

Eylül Gürcan - İki Efendinin Uşağı

Nalan Alaylı - Amadeus

Sadık Kızılağaç - Kazanova

Zeynep Koloğlu - Ebedi Barış

Yılın En Başarılı Sahne Müziği

Burçak Çöllü - Cyrano De Bergerac

Burhan Şeşen & Gökhan Şeşen - İki Efendinin Uşağı

Fırat Akarcalı - Vişne Bahçesi

Tolga Çebi - Daha İyi Günlerimiz Olmuştu

Zümrüt Şahin - Portakallı Kek

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı

Cem Yılmazer - Vişne Bahçesi

Kerem Çetinel - Taxim

Utku Kara - Kalabalık Duası

Yakup Çartık - Toz

Yasin Gültepe - Gomidas

Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi)

Elif Aydın - Dansöz

Hamit Erentürk & Aslı Öngören - İki Efendinin Uşağı

Korhan Başaran - Misket

Orçun Okurgan - Uçmak

Tuğçe Ulugün Tuna - Vişne Bahçesi

Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı

Ahmet İlker Ergin - Pasaport or Passport oder Reisepass

Burak Dakak - Aydınlıkevler

Fatma Zehra Durgut - Yok Olma Çağı

Sena Başdoğan - Daha İyi Günlerimiz Olmuştu

Yunus Eski - Anne Yoksa Evde Kimse Yoktur