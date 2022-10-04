Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları belli oldu. 24. kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Ayrıca toplantıda, 24. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri de ilan edildi.
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Engin Uludağ’ı, oyun yazarlarımıza adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise Gomidas isimli oyunuyla Ahmet Sami Özbudak’ı layık gördü. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü Amadeus kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise tiyatroya yaptığı eşsiz katkılar nedeniyle Zihni Göktay oldu.
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin pandemiyi zor şartlar altında geçiren tiyatroların bu süreci en güçlü şekilde atlatması için çalıştığını belirten Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, şunları söyledi: “Zorlu pandemi döneminde tiyatrolarımızın yanında olmayı en önemli sorumluluğumuz olarak addettik. Bunun için sahneler yeniden açıldığında, eski ya da yeni oyun fark etmeksizin, Aralık 2021 ile Mayıs 2022 arasında İstanbul’daki tüm oyunlardan, jüri sayımızı temsilen bilet satın aldık. Türk tiyatrosunun gençlerimizle birlikte yükselmesi için alınan bu biletleri üniversite öğrencilerine dağıttık. Ayrıca, Yapı Kredi’nin Türk Eğitim Vakfı’nda oluşturduğu burs fonu aracılığıyla tiyatro alanında eğitim alan 16 farklı şehirde yaşayan öğrencimize burs verdik. Bu burs programı önümüzdeki dönemde de devam edecek. Çeyrek asırdır Türkiye’de tiyatroyu ve onu var eden tiyatro emekçilerini destekleyen Yapı Kredi’ye, tüm bu kıymetli katkılarından ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Pandeminin tüm zorluklarını geride bırakıp, tiyatromuzu var eden emekçileri onurlandıramaya bu sene yeniden devam ediyoruz. Nihayet sahnelerin ve gönüllerimizin tiyatro aşkıyla dolduğu günlere kavuştuk. Bizler, tiyatroyu insanlar arasındaki anlayış ve barışı artırmak için büyük bir fırsat olarak görüyor; Afife gibi tutkuyla, ısrarla ve sınırsızca yeniden ‘tiyatro’ diyoruz. Çünkü biliyoruz ki Tiyatro varsa bir bakışın, bir sözün, bir notanın dünyayı değiştirebilme gücü var, tiyatro varsa hayat var, tiyatro varsa biz varız.”
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonu olacak
24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’ne özgü olarak bu sezonun, Eylül 2021 ile Haziran 2022 arasındaki dönemi kapsayacağını dile getiren Tangün, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri olarak her zaman doğru ve adil bir değerlendirme için titizlikle çalışıyor ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. Pandemi nedeniyle verilen ara sebebiyle bu seneyi 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonu olarak isimlendirdik. 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Özel Değerlendirme Sezonunda 264 oyun aktif değerlendirildi ve bu sene de çok değerli yüzlerce oyun izledik. Başta tiyatromuzu var eden tiyatro sanatına gönül vermiş oyuncularımız olmak üzere ödülleri sahiplerine ulaştıracak olan değerli jüri üyelerimize, Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu’na, Yapı Kredi’ye ve bu kıymetli organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.’’
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 19 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. ‘Tiyatronun kutlama gecesi’ olan ödül töreninin sunuculuğunu ise bu yıl Nezaket Erden ve Ali Yoğurtçuoğlu üstlenecek. İşte adaylar...
Yılın En Başarılı Oyunu
Aşınma - Studio Oyuncuları
Gomidas - Yolcu Tiyatro
İki Efendinin Uşağı - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Nora 2 - Bahçe Galata
Vişne Bahçesi - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Yılın En Başarılı Yönetmeni
Aslı Öngören - İki Efendinin Uşağı
Güray Dinçol - Kalabalık Duası
Mehmet Birkiye - Vişne Bahçesi
Saim Güveloğlu - Nora 2
Şahika Tekand - Aşınma
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
Ece Dizdar - Evlilikten Sahneler
Melek Ceylan - On İkinci Ev
Pınar Güntürkün - Herkes Kocama Benziyor
Sezen Keser - Dansöz
Zerrin Tekindor - Toz
Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
Fehmi Karaarslan - Gomidas
Onur Özaydın - Sıfır Telaş
Tansu Biçer - Nora 2
Tolga İskit - Kalabalık Duası
Yiğit Özşener - Aşınma
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
Aybanu Aykut - Feramuz Pis!
Çiçek Dilligil - Gabriel'in Düşü
Nihal Geyran Koldaş - Nora 2
Özlem Zeynep Dinsel - Baba
Pınar Çağlar Gençtürk - Daha İyi Günlerimiz Olmuştu
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
Berk Yaygın - Büyük İskender'in Atı
Eraslan Sağlam - İki Efendinin Uşağı
Fatih Sönmez - Acting
Mert Asutay - Taxim
Tolga İskit - Daha İyi Günlerimiz Olmuştu
Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı
Cihan Aşar - Gomidas
Efter Tunç - Vişne Bahçesi
Eylül Gürcan - İki Efendinin Uşağı
Kerem Çetinel - Kum Zambakları
Kerem Çetinel - Taxim
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı
Ayşegül Alev - Vişne Bahçesi
Eylül Gürcan - İki Efendinin Uşağı
Nalan Alaylı - Amadeus
Sadık Kızılağaç - Kazanova
Zeynep Koloğlu - Ebedi Barış
Yılın En Başarılı Sahne Müziği
Burçak Çöllü - Cyrano De Bergerac
Burhan Şeşen & Gökhan Şeşen - İki Efendinin Uşağı
Fırat Akarcalı - Vişne Bahçesi
Tolga Çebi - Daha İyi Günlerimiz Olmuştu
Zümrüt Şahin - Portakallı Kek
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı
Cem Yılmazer - Vişne Bahçesi
Kerem Çetinel - Taxim
Utku Kara - Kalabalık Duası
Yakup Çartık - Toz
Yasin Gültepe - Gomidas
Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi)
Elif Aydın - Dansöz
Hamit Erentürk & Aslı Öngören - İki Efendinin Uşağı
Korhan Başaran - Misket
Orçun Okurgan - Uçmak
Tuğçe Ulugün Tuna - Vişne Bahçesi
Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı
Ahmet İlker Ergin - Pasaport or Passport oder Reisepass
Burak Dakak - Aydınlıkevler
Fatma Zehra Durgut - Yok Olma Çağı
Sena Başdoğan - Daha İyi Günlerimiz Olmuştu
Yunus Eski - Anne Yoksa Evde Kimse Yoktur
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