'Yapay Zekâdan Yayıncılığa' sohbeti Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlediği “Yazar Editör Sohbetleri” serisinin Mayıs etkinliğinde, teknoloji ve yayıncılık dünyasının iki önemli ismini bir araya getiriyor. Yapay zekâ ve gelecek vizyonu konularında küresel ölçekte öncülük etmiş teknoloji lideri Ayşegül İldeniz ile Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes’in katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, İldeniz’in ilham verici kariyeri ve teknoloji alanındaki birikimi üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Cem Erciyes

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27 Mayıs Salı saat 18.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek programda konuşmacılar, Ayşegül İldeniz’in Doğan Kitap’tan yayımlanan kitaplarında da yer bulan ilham verici kariyerini, teknoloji alanındaki deneyimlerini ve geleceğe dair öngörülerini paylaşacak. Sohbet, aynı zamanda yayıncılık ve içerik üretimi perspektifinden bu alanlara nasıl yaklaşılabileceğine dair bir fikir alışverişine de zemin hazırlayacak.

Pera Müzesi Oditoryumu’ndaki etkinlik ücretsiz olarak gerçekleşecek.