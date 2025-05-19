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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Yapay Zekâdan Yayıncılığa' sohbeti Pera Müzesi'nde

        'Yapay Zekâdan Yayıncılığa' sohbeti Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi'nin "Yazar Editör Sohbetleri" serisinin 27 Mayıs Salı günü gerçekleşecek buluşmasında Ayşegül İldeniz ile Cem Erciyes yapay zeka ve yayıncılık ilişkisini konuşacak

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        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 00:27 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:27
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        'Yapay Zekâdan Yayıncılığa'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlediği “Yazar Editör Sohbetleri” serisinin Mayıs etkinliğinde, teknoloji ve yayıncılık dünyasının iki önemli ismini bir araya getiriyor. Yapay zekâ ve gelecek vizyonu konularında küresel ölçekte öncülük etmiş teknoloji lideri Ayşegül İldeniz ile Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes’in katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, İldeniz’in ilham verici kariyeri ve teknoloji alanındaki birikimi üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek.

        Cem Erciyes
        Cem Erciyes

        27 Mayıs Salı saat 18.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek programda konuşmacılar, Ayşegül İldeniz’in Doğan Kitap’tan yayımlanan kitaplarında da yer bulan ilham verici kariyerini, teknoloji alanındaki deneyimlerini ve geleceğe dair öngörülerini paylaşacak. Sohbet, aynı zamanda yayıncılık ve içerik üretimi perspektifinden bu alanlara nasıl yaklaşılabileceğine dair bir fikir alışverişine de zemin hazırlayacak.

        Pera Müzesi Oditoryumu’ndaki etkinlik ücretsiz olarak gerçekleşecek.

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        #Pera Müzesi
        #Cem Erciyes
        #Yapay Zeka
        #AI
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