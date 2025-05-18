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        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni

        8 Mayıs'ta Katoliklerin ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda papalık görevine başlama töreni düzenlendi. Dünyanın dört bir yanında ismin katıldığı törende, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:12
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        • 1

          Katoliklerin ruhani liderliğine ve Vatikan Devlet Başkanlığına 8 Mayıs'taki papalık seçim sürecinde seçilen Papa 14. Leo için bugün Vatikan'da papalık görevine başlama töreni yapıldı.

        • 2

          Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından Vatikan'da 8 Mayıs'ta yapılan Konklav'da seçilen Papa 14. Leo için Aziz Petrus Meydanı'nda özel bir tören ve ayin düzenlendi.

        • 3

          Kardinallerinin eşliğinde tören alanına gelen Papa 14. Leo'ya, törenin hemen başında Kardinal Mario Zenari tarafından önce papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan "Palio"su ardından da Kardinal Luis Antonio Tagle tarafından papalık yüzüğü olarak bilinen "Balıkçı Yüzüğü" takıldı.

        • 4

          Çok sayıda lider yeni Papa için Vatikan'a geldi

          Aziz Petrus Meydanı'ndaki göreve başlama törenini on binlerce kişi yerinden takip etti.

          Yeni Papa'nın göreve başlama töreni için çok sayıda lider ve yabancı konuk da hazır bulundu.

        • 5

          İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İspanya Kralı 6. Felipe, Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friederich Merz, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın aralarında bulunduğu çok sayıda lider, yeni Papa'nın göreve başlama törenine katıldı.

          Papa 14. Leo, törenden sonra Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

        • 6

          Törene, Türkiye'yi temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iştirak etti.

        • 7

          Ayrıca Vatikan'la münasebetleri olan diğer din ve mezhepler kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos da ayinde hazır bulundu.

        • 8

          Vatikan ve çevresinde İtalyan güvenlik birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, tören boyunca polis helikopteri devriye uçuşu yaptı.

        • 9

          Papa 14. Leo: "Savaşlar nedeniyle acı çeken kardeşlerimizi unutamayız"

          Törendeki yaptığı konuşmasına önceki Papa Franciscus'u anarak başlayan Papa 14. Leo, selefinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

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          Papa 14. Leo, Konklav'ın, bugünün sınamalarına yanıt vermek istediğini belirterek, "İlk büyük arzumuzun birleşik bir kilise olduğunu söylemek isterim." dedi.

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          Ayinin son bölümünde de kısa bir konuşma daha yapan Papa 14. Leo, törene gelen yabancı liderlere ve meydanı dolduran halka teşekkür etti.

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          Papa 14. Leo, "Savaşlar nedeniyle acı çeken kardeşlerimizi unutamayız. Gazze'de çocuklar, aileler ve hayatta kalmayı başaran yaşlılar açlıkla karşı karşıya. Myanmar'da yeni çatışmalar, masum genç hayatları sona erdirdi. Harap olmuş Ukrayna ise en nihayetinde adil ve kalıcı bir barış için müzakerelerin başlamasını bekliyor." diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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