Papa 14. Leo için göreve başlama töreni

Kardinallerinin eşliğinde tören alanına gelen Papa 14. Leo'ya, törenin hemen başında Kardinal Mario Zenari tarafından önce papalık sembolü olan beyaz kumaştan yapılan bir kuşak olan "Palio"su ardından da Kardinal Luis Antonio Tagle tarafından papalık yüzüğü olarak bilinen "Balıkçı Yüzüğü" takıldı.