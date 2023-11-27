Yapay zekâ tarafından yaratılan Instagram fenomeni 25 yaşındaki Aitana ile tanışın
Bir ajans, yapay zekâ kullanarak bir Instagram fenomeni yarattı. 25 yaşındaki Aitana Lopez'in binlerce takipçisi var ve düzenli olarak günlük aktivitelerini hikâye olarak paylaşıyor.
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İspanyol bir modelleme ajansı tarafından yapay zekâ ile yaratılan Instagram fenomeni, son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde.
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Ülkenin ilk yapay zekâ fenomeni olan Aitana Lopez, 25 yaşında genç bir kadın ve Instagram'da yaptığı tanıtımlarla ayda ortalama 11 bin dolar para kazanıyor.
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Ajansın kurucusu Rubeñ Cruz, "Bunu daha iyi bir yaşam sürdürebilmek, egoları ve çılgınlıkları olan veya sadece poz vererek çok para kazanmak isteyen diğer insanlara bağımlı olmamak için yaptık" dedi.
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Cruz, Aitana'nın bir "kişilik" ile ve "toplumun en çok sevdiği şeylere göre" yaratıldığını söyledi.
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Ajansın web sitesinde yer alan bir gönderide, sanal fenomen, 'güçlü ve kararlı bir kadın' ve 'video oyunları ve fitness tutkunu bir Akrep burcu' olarak tanımlanıyor.
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Aitana'nın hesabında olan bazı iç çamaşırlı fotoğrafları OnlyFans'a benzer bir abonelik platformu olan Fanvue'da yayınlandı.
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Aitana, spora gittiğini veya dışarıda kokteyl içtiğini gösteren hikâyeler de paylaşıyor. Tüm fotoğraflar, ajans tarafından photoshop ile yapılıyor.
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Sanal fenomenin takipçisi giderek artıyor.
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Kaynak: Business Insider
Fotoğraf: Aitana Lopez Instagram