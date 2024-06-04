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        Haberler Dünya Yapay zeka çalışanlarından açık mektup: Firmaları eleştiren "muhbirler" korunsun | Dış Haberler

        Yapay zeka çalışanlarından açık mektup: Firmaları eleştiren "muhbirler" korunsun

        Yapay zeka şirketleri OpenAI ve DeepMind'ın eski ve mevcut çalışanlarından bir grup, açık mektup yayınladı. Mektupta "muhbirlerin", şirketleri eleştirmesinin önüne geçen anlaşma imzalamaması ve korunması talep edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:16 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:16
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        Yapay zeka çalışanları: Muhbirler korunsun
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        Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın eski ve mevcut bazı çalışanları, yapay zeka şirketlerinin sebep oldukları güvenlik risklerini dile getiren "muhbirlerin" korunmasını talep etti.

        OpenAI ve Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind'ın eski ve mevcut çalışanlarından bir grup, açık mektup yayınladı.

        Mektupta, eski ve yeni çalışanların aralarında bulunduğu "muhbirlerin" şirketi eleştirmesinin önüne geçen anlaşma imzalamaması ve korunması talebinde bulunuldu.

        Araştırmacıların yapay zeka sistemlerine ilişkin endişelerini dile getirebilmesi gerektiği ifade edilen mektupta imzası bulunan eski OpenAI çalışanı Daniel Kokotajlo, teknoloji firmalarının "yapay zekanın etki ve risklerini göz ardı ettiğini" belirtti.

        Kokotajlo, "Özellikle yapay zeka geliştirmek konusunda sorumlu davranacaklarını düşünmediğim için OpenAI'dan ayrılma kararı aldım." dedi.

        Teknoloji firmalarının "hızlı hareket ederek riskleri göz ardı etme" yaklaşımı edindiğini öne süren Kokotajlo, bunun "böylesi güçlü ve tam olarak anlaşılmamış bir teknolojiye karşıt bir tutum" olduğunu kaydetti.

        OpenAI'dan yapılan açıklamada ise çalışanların endişelerini anonim olarak dile getirebilecekleri çeşitli tedbirleri olduğunu belirtti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Yapay Zeka
        #openai
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