Hastalık sebebi! "Tüketirken iki kez düşünün" uyarısı!

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, diyabetin tüm dünyada çığ gibi yayılmaya ve insan hayatını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti.
Prof. Dr. Üstündağ, yapay tatlandırıcılı ürünlerin, vücuda birçok olumsuz etkisi olduğunu ifade ederek, diyabet başta olmak üzere pek çok hastalığın meydana gelmesine zemin hazırladığına dikkati çekti.
20 yıl önce tüm dünyada 185 milyon diyabet hastası olduğunu anımsatan Üstündağ, 2015 yılında yapılan araştırmada bu rakamın 415 milyonu geçtiğini dile getirdi.
"DAHA DA ARTACAK"
Gelecek yıllarda bu hastalığın daha da artacağının altını çizen Üstündağ, "2040 yılına gelindiğinde, bütün dünyada 640 milyon kadar diyabetik kişinin olacağı öngörülüyordu. Ancak biliniyor ki bu 1 milyara ulaşacak. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde diyabetin yaygınlığı, hareketsizliğin ve kalorisi yüksek gıdaların alınışıyla beraber çok çok artıyor. Ülkemizde de maalesef durum kötü. 11 yılda bir diyabet ve diyabet öncesi prediyabet dediğimiz durum ikiye katlanmış oluyor" şeklinde konuştu.
Üstündağ, yapay tatlandırıcılı işlenmiş gıda ve içeceklerin içinde doğal olmayan pek çok katkı maddesi bulunduğunu vurguladı.
Yapay tatlandırıcıların kullanım alanının yaygınlaştığını anlatan Üstündağ, şunları kaydetti: "Yapay tatlandırıcı içeren içeceklerle doğal içeceklerin karşılaştırıldığı çalışmalarda, söz konusu yapay tatlandırıcılı içeceklerin sağlığı olumsuz etkilediği net bir şekilde ortaya konulmuştur. Dolayısıyla doğal olanla beslenmek, doğal olanı tüketmek ve hareketi artırmak çağımızın vebası diyebileceğimiz obezite ve diyabetten korunmakta çok önemlidir.
"TÜKETİRKEN İKİ KERE DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"
Yapay tatlandırıcılı ve işlenmiş gıdaları tüketirken iki kere düşünmemiz lazım. Muhakkak içerdiklerine bakmamız lazım. Şeker oranı nedir, tuz oranı nedir, bunlara bakılmalı. Doğal beslenme zincirimizde bulunmayan hangi yapay maddeleri, koruyucu ve katkı maddelerini içeriyor, bunlara bakıp değerlendirmemiz lazım. Bu paketli işlenmiş ürünler miktar olarak hafif ancak içerdikleri anlamıyla vücuda yükü ağır olan gıdalar oluyorlar. Bunları tüketirken bilinçli olmalıyız, esasen gıda okuryazarı olmak gerekli."
Üstündağ, sadece şekeri azaltarak diyabetin önlenmeyeceğini de belirterek, şeker oranı yüksek gıdalardan uzak durulması, toplam kaloriye dikkat edilmesi ve hareketli bir yaşamın benimsenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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