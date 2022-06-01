Anadolu'nun allı turnası flamingoların bulunduğu Gediz Deltası'nda, mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 6,5 dönümlük yapay kuluçka adası oluşturuldu.
AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri, bu sene de yapay adada üreme dönemi öncesinde hayvanların yuva yapmasını kolaylaştıracak çalışmalar yürüttü.
Her yıl nisan ve mayıs aylarında kuluçkaya yatan kuşlar için titizlikle hazırlanan adanın etrafı, yumurtaların yabani hayvanlardan zarar görmemesi için ahşap çitle çevrildi. Daha sonra toprak yumuşatılarak flamingoların yuva yapmalarına uygun hale getirildi. Kuluçka dönemi boyunca bölgeye ziyaretçi girişi sonlandırıldı.
Kuşların rahatsız edilmemesi için özel önlem alınan adada yavrular da yavaş yavaş yumurtadan çıkmaya başladı. Bu yıl yaklaşık 18 bin yavru flamingonun kanat çırpması bekleniyor.
Kuluçka sürecinde yumurtaları dönüşümlü kontrol eden flamingo çiftleri, yavrularını beslemek için de birlikte hareket ediyor.
GÜN BATIMI FLAMİNGOLARLA AYRI GÜZEL
Flamingoların beslenme, dinlenme ve gün batımında kuluçka adasına dönüşteki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor. Kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına alınan kuşlar, ziyaretçi merkezinden de izlenebiliyor.
İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla bölgedeki kuş hareketliliğinin arttığını, Gediz Deltası'nda en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu söyledi.
Türkiye'nin 14 Ramsar alanından biri olan Gediz Deltası'ndaki flamingo adasının 6 bin 500 metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyüğü olduğunu vurgulayan Aslanapa, burada titizlikle çalışma yürüttüklerini aktardı.
KUŞLARIN RAHATSIZ OLMAMASI İÇİN UYGUN ORTAM OLUŞTURULUYOR
Famingoların genellikle nisan ayının başında adada kuluçkaya yattıklarını, mayıs ayının ortalarından itibaren de yavruların yumurtadan çıkmaya başladığını ifade eden Aslanapa, şunları kaydetti:
"Flamingolar adanın tamamını kuluçka için kullanmış durumdalar. Hatta yavrular da çıkmaya başladı. Kuluçka döneminin sağlıklı ve güvenli geçmesi için özel önlem alıyoruz. 6,5 dönüm araziyi önce kontrol ediyoruz. Flamingoların daha rahat yavru yapmalarına olanak sağlıyoruz. Gürültü çıkmamasına özen gösteriyoruz. Hatta biz görevliler olarak da kuluçka döneminde buraya gerekli olmadıkça yaklaşmıyoruz. Ama burada mevcut bir kameramız var, kuluçka adasını 7 gün 24 saat izleyebiliyoruz."
Aslanapa, bu sene de yaklaşık 18 bin yavrunun adada dünyaya gelmesini beklediklerini dile getirerek, yavruların haziran-temmuz aylarında adanın hemen yanına indiğini, "kreş" olarak tabir edilen bu bölgede ebeveynleri tarafından beslendiğini, ağustos ayında ise yavaş yavaş rüzgara karşı kanat çırparak uçma denemelerine başladıklarını söyledi.
İzmir Kuş Cenneti'ne farklı ülkelerden halkalanan kuşların geldiğini vurgulayan Aslanapa, "Halkalama çalışmaları sonucunda, Fransa'da halkalanan bir kuşu burada görebiliyoruz, burada halkalanan flamingoyu, Fransa, İspanya, İtalya'da görebiliyoruz" diye konuştu.
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