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        Haberler Bilgi Yaşam Yanlışlıkla su içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken yanlışlıkla su içmek orucu bozar mı?

        Yanlışlıkla su içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken yanlışlıkla su içmek orucu bozar mı?

        Oruç, imsak vaktinden iftara kadar geçen sürede yemeden ve içmeden uzak durma ilkesine dayanan bir ibadettir. Ancak günün telaşı içinde bazen insanlar oruçlu olduğunu unutarak su içmek gibi hatalar yapabilir. Bu durum, "Yanlışlıkla su içmek orucu bozar mı?" sorusunu gündeme getirir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da belirttiği üzere, Hz. Peygamber'in (s.a.s) bu konuda net bir ifadesi vardır. Peki, yanlışlıkla su içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken yanlışlıkla su içmek orucu bozar mı? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 13:47 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:47
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        Yanlışlıkla su içmek orucu bozar mı?
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        Dinî kaynaklara göre oruç, insana manevi bir disiplin kazandıran ibadetlerden biridir. Gün içinde yemek yememe ve su içmeme kuralı, nefsin terbiye edilmesi ve irade gücünün artması amacını taşır. Ancak bu amaca hizmet etmek için dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, oruçlu olunduğunu bilmek ve buna kasıtlı uymaktır. Buna rağmen bazen sahur ile iftar arasındaki o uzun saatlerde, unutkanlık sonucu su içmek veya bir lokma yemek almak mümkündür. Bu tür hatalar “bilinçli” bir eyleme dönüşmediği için orucun özüne zarar vermez. Hz. Peygamber (s.a.s), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın; çünkü Allah onu yedirip içirmiştir.” buyurarak niyetin korunması ve unutma hâlinde affediciliğin esas olduğunu belirtir (Buhârî, Savm, 26; Müslim, Sıyâm, 171). Bu hüküm, orucun esas amacında kasıt unsurunun belirleyici olduğuna işaret eder. Diyanet de bu hadisleri referans alarak, unutarak su içmenin orucu bozmadığını, hatırlanınca ağzın temizlenip ibadete devam edilmesi gerektiğini bildirir.

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        YANLIŞLIKLA SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

        Oruç, temel olarak kasıtlı yeme-içmeden uzak durmayı gerektirir. Unutma hâlinde gerçekleşen eylemler, fiilen kurala aykırı görünmekle birlikte “kasıt” unsuru bulunmadığı için ibadeti geçersiz kılmaz. Diyanet’in açıkladığı temel ilkeler şöyle sıralanabilir:

        • Unutma sonucu su içme: Eğer kişi oruçlu olduğunu tamamen unutmuş ve su içmişse, orucu bozulmaz. Hz. Peygamber (s.a.s) bunu “Allah’ın lütfu” olarak nitelemiştir.
        • Hatırlama anı: Kişi, su içerken oruçlu olduğunu hatırladığında hemen ağzındakini bırakmalı ve ağzını yıkamalıdır. Bu noktada su içmeye devam ederse, eylem kasıtlı hâle gelir ve orucu bozulmuş olur.

        Bu çerçevede, yanlışlıkla su içmek, yani “oruçlu olduğunu unutma” durumunda oruç bozulmamış kabul edilir. Unutma hâlinden kasıt, kişinin gerçekten oruçlu olduğunu anımsamaması; eylemi hatırlar hatırlamaz suyu bırakmasıdır. Sahurda niyetlenen ve Ramazan günlerinde özellikle uzun saatler susuz kalan bireyler, bazen refleks olarak su içebilir. Önemli olan, bu eylemin bilinç dışı şekilde gerçekleşmesidir. Kasıtlı yeme içme eylemi ise orucu bozar ve kaza veya kefaret gerektirebilir.

        ORUÇLUYKEN YANLIŞLIKLA SU İÇMENİN ETKİLERİ

        Diyanet’in belirttiği gibi, unutkanlık sonucu su içmenin orucu bozmadığı açık bir ilke olsa da, oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra da su içmeye devam etmek veya ağzındakini yutmamak büyük önem taşır. Bu noktada birkaç husus dikkat çekicidir:

        • Psikolojik rahatlama: Unutarak su içmek, kısa süreli bir rahatlama hissi verebilir ancak anımsama anında paniğe kapılmaya gerek yoktur. Dinî açıdan, bu eylem kasıtsız olduğu için affedilmiştir.
        • Kasıt ve niyet: İslam’da oruç, niyet ve bilinç boyutuna büyük önem verir. Dolayısıyla “oruçluyum” bilincinin ortadan kalkmış olması, yapılan eylemi “bilinç dışı” sınıfına sokar.
        • Toplumsal algı: Çevrenizdeki insanlar sizi su içerken gördüğünde “oruçlu değil” diye düşünebilir. Ancak Kur’an ve Sünnet, kişinin hatasını fark ettiği anda ibadete dönmesini teşvik eder. Dışarıdan yargılama bu gerçeği değiştirmez.

        Böyle bir unutma hâliyle karşılaşanların, “Allah’ın onu yedirip içirmesi” ifadesini hatırlayıp oruca devam etmesi, manevi açıdan bir lütuf olarak görülür. Bu yaklaşım, İslam’ın insana fıtri zaafları noktasında verdiği hoşgörünün göstergelerinden biridir. Her ne kadar orucun amacı kasıtlı olarak yeme içmeden uzak durmak olsa da, unutma insani bir hâl olarak kabul edilir.

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