Yanlış burun estetiği ameliyatına tazminat

Ankara'da estetik ameliyat olan bir kadının burnunda ameliyat sonrası göçük oluştu. Kadın ayrıca nefes darlığı çekmeye de başladı.
Estetik ameliyatını yapan doktora tekrar giden kadın, aynı hekim tarafından burnundan 4 kez daha ameliyat edildi. Son ameliyatlara rağmen sorunların devam etmesi üzerine doktor, kadına beşinci kez ameliyat olmasını önerdi.
Beşinci ameliyatı olmayı reddeden kadın, 4 kez ameliyat olduğunu, sorunlarının giderilemediğini belirterek, doktor hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı.
- Yerel mahkeme kararı
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, kadına yalnızca 5 bin lira manevi tazminata hükmetti. Mahkeme, "maddi tazminatın hesaplanması için davacının belge ibraz etmediği, bilirkişi raporu alınmadığı" gerekçesiyle maddi tazminat istemini reddetti.
Bu kararın kadın tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay 15. Hukuk Dairesine geldi.
Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.
Davacının 2007'de davalı hekim tarafından burnundan estetik ameliyat olduğu, sonrasında oluşan burnundaki göçük ve yaşadığı nefes darlığı nedeniyle 4 kez daha davalı tarafından ameliyat edildiği bildirilen kararda, bundan sonra da sorunların sürmesi nedeniyle davalı tarafından beşinci operasyonun önerildiği anlatıldı.
Maddi tazminatın hesaplanmasında, tedavi giderlerinin alınacak bilirkişi raporuyla belirlenebilir nitelikte olduğu ifade edilen kararda, yerel mahkemece, bu konuda inceleme yapılmaksızın maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesinin doğru bulunmadığı kaydedildi.
Yargıtay kararında ayrıca dördüncü kez ameliyat olup, beşinci operasyonu da olmak ihtiyacı duyan davacının çektiği üzüntü durumu da gözetilerek daha fazla miktarda belirlenmesi gereken manevi tazminatın 5 bin lira üzerinden kabul edilmesinin bozma nedeni yapıldığı bildirildi.
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