Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yangının ardından cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Yangının ardından cansız beden bulundu

        Konya'da 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin dairede yaptığı incelemede kadın cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kadının, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 19:05 Güncelleme: 22.10.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yangının ardından cansız beden bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Dr. Abdullah Salim Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın çatı kadında dün belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, içeri girip kontrol ettiklerinde kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan araştırmada kimliği belirlenemeyen kadının, apartman sakini olmadığı tespit edildi. Kadının cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Polis, ekipleri kimlik tespiti için çalışma başlatırken, kadının ölüm nedeni de yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa