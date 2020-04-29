Yangından zarar gören alanlarda fidanlar ormana dönüyor

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yangınların hemen ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 1 milyon fidan dikimi ve 7 bin 500 kilogram tohum ekimi sonucunda sağlıklı fidanlar yetişiyor.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'nin eylül ayında aynı haftada Emet ve Domaniç'te çıkan yangınlarda yaklaşık 900 hektar karaçam alanının kül olduğunu hatırlattı.
Bir hafta süren söndürme çalışmalarının ardından bölgenin ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi için harekete geçildiğini belirten Keskin, "Yanık sahalarda hemen iyileştirme çalışmalarına başlanarak aynı yılın ilk baharında ve sonbaharında buralara 1 milyon karaçam fidanı dikildi. Ayrıca 7 bin 500 kilogram karaçam tohumu ekimi yapıldı. Emet ve Domaniç bölgesinde yapılan dikim ve tohum ekimi çalışmaları sonucunda yanan alanlarda 3 milyon civarında sağlıklı fidan yetişti. Bu fidanların bakımı ise istihdam ettiğimiz orman köylülerimiz tarafından yapılıyor." diye konuştu.
Keskin, bölgede yetişen fidanların gelişiminin çok iyi durumda olduğunu belirtti.
- Tavşanlı ve Gediz'de de ağaçlandırma çalışmaları sürüyor
Yanan alanların bu fidanlar sayesinde yeniden eski görünümüne kavuşacağını ifade eden Keskin, "Geçen yıl Tavşanlı ve Gediz ilçelerimizde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 100 hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Buralarda da ağaçlandırma faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.
Keskin, bu bölgelere dikecekleri 300 bin fidanın gelecek yıl belli bir seviyeye ulaşacağını, en kısa zamanda da küllerin arasından yeni ağaçlar yeşereceğini sözlerine ekledi.
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