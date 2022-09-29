Manavgat yangınından kurtulmuştu! Doğaya döneceği günü bekliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan yangın, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki ormanlara da sıçradı.
DHA'nın haberine göre 10'uncu gününde söndürülen yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi, tarım ve orman arazileriyle birlikte yaklaşık 60 bin hektar alan ile 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü.
Türkiye'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen yangında, yüzlerce hayvan öldü, birçoğu da yaralı kurtarıldı.
TEDAVİSİ 1 YIL SÜRDÜ
Manavgat yangının yaralı olarak bulunan bir sincap, bulan kişi tarafından önce Afyonkarahisar'da bir petshop sahibine getirildi. Bacaklarında ve sırtında yanıklar bulunan sincabın buradaki tedavisi yaklaşık 1 yıl sürdü.
Tedavisi tamamlanan sincap bir süre önce de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirildi. AKÜREM'de de bakımları yapılmaya devam eden ve beslenen sincap, Antalya'da doğal ortamına bırakılacağı günü bekliyor.
AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, sincabın tedavisinin bittiğini ve bakımının yapıldığını belirterek, doğaya bırakılması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Kandır, "Geçen sene Antalya ormanlarında çıkan büyük yangında bir sincap yaralı halde bulunmuş, tanıdığı olan ve Afyonkarahisar'da yaşayan bir petshop sahibine tedavi için gönderilmiş. Bu petshop sahibi uzun zamandır sincabın bakımı ile ilgilenmiş, tedavisini gerçekleştirmiş ve daha sonra doğaya göndermek için araştırma yaparken merkezimize rastlamış. Sincap merkezimize teslim edildi. Yaklaşık 1 aydır bizde olan bu sincap için gerekli planlamayı yapıyoruz, en kısa zamanda yeniden Antalya'daki doğasına göndermek için çalışmalara başladık" dedi.
"ARABANIN YANINDA BULUYORLAR"
Sincabın tedavisini yapan petshop sahibi Kadir Keçeci, teyzesinin oğlunun Antalya'ya tatile gittikleri sırada yangına denk geldiğini söyleyerek, "Orada park ederek yangına bakıyorlar. Bu sırada arabanın yanına bir sincap gelmiş. Arabanın yanında yatar halde buluyorlar. Sincabı alarak Afyon'a geliyorlar" diye konuştu.
"ELLERİ AYAKLARI YANIKTI"
Teyzesinin oğlunun ve ailesinin 3-4 gün sincaba baktığını aktaran Kadir Keçeci, şöyle konuştu:
"Antalya'dan geldikten sonra teyze oğlu ile bakkalda karşılaştık. 'Ağabey bende sincap var, Antalya'da yangında buldum, ayakları yanık, tüyleri ütülenmiş halde, bunu ne yapabiliriz' diye bana sordu. Ben de 'bana getirin bir bakayım' dedim. Getirdiler, elleri ayakları yanık olduğundan dolayı 'bunu iyi ederim' diye düşündüm.
Sincabı aldım, yanık kremi ve diğer kremlerle ayağının yanıkları geçmeye başladı. Ve ayrıca yattığı yerde fındık, fıstıkla bakımını yaptım. Kendi kendine toparlamaya başladı. Yanıkları geçtikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma Birimi´ne gittim. Görevli arkadaşlar geldi, onlara sincabı teslim ettim. Onlar da AKÜREM ile görüştü. AKÜREM de sincabı doğaya bırakmak için çalışmalara başladı."
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