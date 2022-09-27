Yangında yavrularını kaybetmişti... Duygulandıran görüntü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Yamaç köyünde sabaha karşı çıkan, 6 evin zarar gördüğü yangında, Kontes ismi verilen sahipsiz köpeğin 5 yavrusu öldü.
ENKAZIN YANINDAN AYRILMIYOR
AA'nın haberine göre yavrularını kaybeden anne köpek, yanan evin enkazından ayrılmıyor.
Yangında evi zarar görenlerden Ömer Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç gün önce 7 yavrusu olan sahipsiz köpeğin 2 yavrusunu çakalların kapıp götürdüğünü belirterek, anne köpek ve yavrularına evinin altında bakmaya başladığını söyledi.
SADECE KONTES'İ KURTARABİLDİ
Yavrular için özel yer yaptığını anneye de Kontes adını verdiğini anlatan Ata, yangını gördüğünde koşarak evine geldiğini ve köpeklerin bulunduğu alt katın kapısını açtığını belirterek, "Sadece anne dışarı çıktı. Diğerleri çıkmadı. Sadece bunu kurtarabildim, kapıyı anca açabildim. Çünkü yavruları kurtarmaya kalksaydım kendim çıkamazdım dışarıya" diye konuştu.
5 EV TAMAMEN YANMIŞTI
Ata, anne köpeğin evin enkazından ayrılmadığını, sürekli yanına geldiğini belirten Ata, yangında evini kaybetmesinin yanı sıra yavruların ölmesine ve anne köpeğe de çok üzüldüğünü ifade etti.
Yamaç köyünde Ömer Ata'ya ait evde yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangın, Sami Zeyrek, Muharrem Sevinç, Osman Karakaş, Ahmet Acar ve Bülent Taşdemir'in evlerine de sıçramıştı. 5 evin tamamen yandığı, bir evin de zarar gördüğü yangın söndürülmüştü.
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