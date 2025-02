Yangında evini kaybeden oyuncu Milo Ventimiglia ilk bebeğini kucağına aldı: Evsiz ama asla yuvasız değil

'This Is Us' dizisinin yıldızı olan, Emmy adayı oyuncu Milo Ventimiglia, Los Angeles’ı saran korkunç yangında evini kaybedenlerden biriydi. Üstelik bu felaketi yaşadıklarında Ventimiglia’nın 2022’de evlendiği eşi Jarah Mariano hamileydi.

Yangında evlerini kaybeden çift, bebek mutluluğu yaşıyor. Ventimiglia ve Mariano, Los Angeles yangınlarında evlerini kaybettikten haftalar sonra ilk bebeklerini kucaklarına aldı.