Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Yangında evini kaybeden oyuncu Milo Ventimiglia ilk bebeğini kucağına aldı: Evsiz, ama asla yuvasız değil - magazin haberleri

        Yangında evini kaybeden oyuncu Milo Ventimiglia ilk bebeğini kucağına aldı: Evsiz ama asla yuvasız değil

        'This Is Us' dizisi yıldızı, Emmy adaylı oyuncu Milo Ventimiglia, yangından hamile eşiyle birlikte kaçmış, evini kaybetmişti. Ünlü oyuncu ile model eşi Jarah Mariano, şimdi ilk bebek sevinci yaşıyor. Mariano, bebek haberini verirken, "Evsiz ama asla yuvasız değil" mesajını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 14:42 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'This Is Us' dizisinin yıldızı olan, Emmy adayı oyuncu Milo Ventimiglia, Los Angeles’ı saran korkunç yangında evini kaybedenlerden biriydi. Üstelik bu felaketi yaşadıklarında Ventimiglia’nın 2022’de evlendiği eşi Jarah Mariano hamileydi.

          Yangında evlerini kaybeden çift, bebek mutluluğu yaşıyor. Ventimiglia ve Mariano, Los Angeles yangınlarında evlerini kaybettikten haftalar sonra ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

        • 2

          "HOŞ GELDİN"

          Modellik yapan Jarah Mariano; “Evsiz ama asla yuvasız değil. Tekrar hoş geldin Ke'ala Coral Ventimiglia” notuyla bebeğinin doğumunu duyurdu. Mariano, bebeğinin 23 Ocak’ta dünyaya geldiğini açıkladı.

        • 3

          Bebeklerinin yüzünü göstermemeyi tercih eden ünlü çift, onun ayaklarıyla birlikte can dostları köpeklerinin patilerinin yan yana çekilmiş bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

        • 4

          "HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK"

          Jarah Mariano; “7 Ocak'ta ailem ve ben Palisades yangını nedeniyle evimizden tahliye edildik. İçinde yaşadığımız evi ve sahip olduğumuz her şeyi, ayrıca taşınmak üzere olduğumuz inşaat halindeki evimizi kaybettik. 38 haftalık hamileydim ve sadece birkaç hafta önce Franklin yangını sırasında da bir tahliye gerçekleştirmiştim” diyerek yaşadıkları kaybın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

        • 5

          Jarah Mariano, “kaçınılmaz olarak yaşanacaklar için bir alıştırma yapabilmiş olmasını bir lütuf” olarak gördüğünü söyledi. Mariano, her şeyini kaybetmesine rağmen ailesinin bir arada, mutlu, sağlıklı ve güvende olduğunu, önemli olanın da bu olduğunu belirtti. İhtiyaç duydukları anda yardıma koşan tüm 'kahramanlara' da teşekkür etti.

        • 6

          'This Is Us'ta canlandırdığı Jack Pearson karakterinin yanı sıra en çok ’Gilmore Girls' ve 'Heroes'daki rolleriyle tanınan 47 yaşındaki Milo Ventimiglia ile 40 yaşındaki Jarah Mariano 2022'den beri birlikte. Çiftin nikâh masasına oturdukları haberi ise Ekim 2023’te duyulmuştu.

        • 7

          Çift yangında kaybettikleri Malibu’daki evlerinde sadece aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle evlenmişti.

          Jarah Mariano; “Geçen yıl, en iyi arkadaşımla evlendim. Onu o yapan tüm özel niteliklerini tanımlamak için yeterli kelime yok. Tek söyleyebileceğim, birlikte yaşadığımız hayat ve yarattığımız mutluluk için minnettar olduğum” diyerek evlendiğini duyurmuştu.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        Habertürk Anasayfa