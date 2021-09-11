Yangın, ilçe merkezine 22 kilometre mesafede bulunan Mutaflı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın dün gece saat 21.30 sıralarında Yaşar Aksu'ya ait ambarda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine mahalle sakinleri jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar mahalle halkı ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkartarak yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yolun dik ve virajlı olması nedeniyle yangın yerine zor şartlarda ulaştı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, etrafta bulunan evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Mahalle muhtarı Zehni Yılmaz, “Yangın ambardan elektrik kontağından çıktı. Burada 5 parça yer vardı. 2 ahır, 1 ambar ve 2 garaj vardı. Evdeyken karşı köyden bize telefon geldi öyle gördük. İlk müdahaleyi köylüyle birlikte biz yaptık” dedi.
Yaşar Aksu'nun oğlu Serkan Aksu da, “Evde oturuyorduk. Işığın yansımasıyla indik aşağıya. Zaten alev almıştı. Ahırdan hayvanları çıkarttık. Yangına müdahale edemedik" diye konuştu.
Yangınla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.
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