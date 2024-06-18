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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yangın kavgasına biber gazlı müdahale - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kiracının çocukları evi yaktı, çıkan arbedede polis biber gazıyla müdahale etti

        Aksaray'da bir evde çocukların çıkardığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken binada tartışma yaşandı. Komşular ve ev sahibi aileye tepki gösterirken, çıkan arbedeye polis biber gazıyla müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:25
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        Yangın kavgasına biber gazlı müdahale
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        Aksaray'da 5 katlı binanın 1’inci katında oturan ailenin çocukları, çakmakla oynarken yangın çıktı.

        DHA'nın haberine göre diğer dairelerde oturanlar aileye tepki gösterirken, çıkan arbedeye polis biber gazıyla müdahale etti.

        KOMŞULARI TEPKİ GÖSTERDİ

        Kentte katlı binanın giriş katında oturan Aysel A.’nın (40) 5, 7 ve 14 yaşlarındaki 3 çocuğu, çakmakla oynarken evde yangın çıktı. Diğer dairelerde oturanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese sevk edilen ekipler, yangını söndürdü. Ev sahibi Seyhan Dağ ve binada oturan yakınları kiracı Aysel A.’ya tepki gösterdi.

        2 KİŞİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

        Polis ekipleri ile bu kişiler arasında arbede çıktı. Polis, gruba biber gazı sıkıp, takviye polis çağırdı. Aysel A. ve 3 çocuğuyla binada oturan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        "YANAN EVİN BORCU SÜRÜYOR"

        Ev sahibi Seyhan Dağ (67), “Kiracımız eve çocuklarını atıp gidiyordu. Çocukları da sürekli birbirleri ile kavga ederlerdi. Yılbaşında kontratı bitti. Kış günü ev bulamaz biraz daha otursun dedim. Kıracım da tamam dedi. Kiracım ‘aylık 8 bin lira olsun’ dedi. Ben de 8 bin lira olmaz evsizlik zor 5 bin lira yaptık. Eşim Ahmet ‘kiracımız sürekli çocukları eve bırakıp gidiyor bir gün evi yakarlar’ dedi. Bugün de çocukları evi yaktı. Ben şikayetçiyim. Yanan evin daha borcunu bile ödemedik” dedi.

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        #haberler
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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