Yandex Go hacklendi, Moskova sokakları karıştı!

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından bazı Rus şirketleri bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı. Hackerların Rusya'daki son hedefi ise Yandex'in taksi hizmeti verdiği YandexGo uygulaması oldu.

Forbes Russia'nın aktardığı habere göre, 1 Eylül sabahı Moskova'daki sürücüler kentin batısındaki Kutuzovsky Caddesi'ndeki olağandışı taksi trafiğinden şikayet etti. Sürücüler, yaklaşık 40 dakika boyunca taksilerin oluşturduğu trafik sıkışıklığında mahsur kaldı.

Habere göre, YandexGo uygulamasını hackleyen bir kişi, uygun tüm taksileri aynı adrese çağırdı. Bu da kentte trafik sıkışıklığına sebep oldu.

Yetkililer, güvenlik birimlerinin bunu derhal durdurduğunu açıklarken, gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için algoritmanın zaten iyileştirildiği ifade etti.

Diğer yandan şu anda hackerların kim olduğunun bilinmediği aktarıldı.