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Haberler Dünya Moskova'yı karıştıran olay: Yandex Go'yu hackleyip tüm taksicileri... - Dünyadan haberler

Yandex Go hacklendi, Moskova sokakları karıştı!

Yandex'in taksi hizmeti verdiği Yandex Go uygulaması Rusya'nın başkenti Moskova'da hackerlerin hedefi oldu. Uygulamayan hackleyen bir kişi, uygun tüm taksileri aynı noktaya çağırdı, bu da kentte trafiğin sıkışmasına sebep oldu.

02.09.2022 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Moskova'yı karıştıran olay: Yandex Go'yu hackleyip tüm taksicileri... - Dünyadan haberler
Yandex Go hacklendi, Moskova sokakları karıştı!
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HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından bazı Rus şirketleri bilgisayar korsanları tarafından hedef alındı. Hackerların Rusya'daki son hedefi ise Yandex'in taksi hizmeti verdiği YandexGo uygulaması oldu.

Forbes Russia'nın aktardığı habere göre, 1 Eylül sabahı Moskova'daki sürücüler kentin batısındaki Kutuzovsky Caddesi'ndeki olağandışı taksi trafiğinden şikayet etti. Sürücüler, yaklaşık 40 dakika boyunca taksilerin oluşturduğu trafik sıkışıklığında mahsur kaldı.

Habere göre, YandexGo uygulamasını hackleyen bir kişi, uygun tüm taksileri aynı adrese çağırdı. Bu da kentte trafik sıkışıklığına sebep oldu.

Yetkililer, güvenlik birimlerinin bunu derhal durdurduğunu açıklarken, gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için algoritmanın zaten iyileştirildiği ifade etti.

Diğer yandan şu anda hackerların kim olduğunun bilinmediği aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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