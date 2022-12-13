Pazartesi günü yayınlanan bir araştırmaya göre, bu yılın başlarında Tonga Yanardağı'ndaki patlama o kadar güçlüydü ki, uzaya büyük bir su buharı bulutu gönderdi.
Bilim insanları, atmosferin ötesine su gönderen bir yanardağı daha önce hiç gözlemlemediklerini söyledi. Araştırmada, patlamanın alışılmadık derecede şiddetli olduğu ve denizaltı volkanlarından kaynaklanan daha geniş risklerin olabileceği belirtildi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nden Larry Paxton, patlamanın uzaya 4 milyon metrik ton kadar su buharı gönderdiğini söyledi. Paxton, "Bu gerçekten eşsiz bir olay. 20 yıldır gözlem yapıyoruz, böyle bir şey görmedik." dedi.
Olay, "uzay havasını" izlemek için uyduları kullanan bilim insanlarının dikkatini çekti.
Yanardağ uzmanları, Hawaii'de 38 yıl sonra harekete geçen Mauna Loa'nın patlaması nedeniyle son haftalarda meşguldü, o yüzden bu gelişmeyi bu hafta inceleyecekleri belirtildi.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin Pasifik Deniz Çevre Laboratuvarı'nda okyanus bilimcisi olan Sharon Walker, "Bu yanardağla ilgili en dikkat çekici şeylerden biri, ne kadar patlayıcı olduğuydu." dedi.
Walker, deniz suyuyla temas eden sıcak lavın bu patlamayı beslediğini söyledi.