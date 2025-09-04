Yanan ormanlara dikkat çekmek için sahneye fidanla çıktı

Mor Komedyen lakaplı Murat Genç, orman yangınlarına dikkatleri çekmek amacıyla gösterisine ağaç fidanı ile çıktı. Genç’in anlamlı hareketi seyircilerin alkışlarıyla karşılandı.

Yaptığı konuşmada yanan ormanlar için çok üzgün olduğunu belirten Genç, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde ülkemizin farklı şehirlerindeki orman yangınları içimizi yaktı. Dikkatsizlikler, ihmaller yüzünden adeta felaketi yaşadık. Ağaçlarımız kül oldu, ormanın parçası olan canlar yitti, bitki örtüsü tahrip oldu… Ben de bu konuya dikkat çekmek adına bir şeyler yapmak istedim, sahneye fidanla çıktım. Çünkü sessiz kalamıyorum, her yanan orman yüreğimi yakıyor. Bizim başka ülkemiz yok. O yüzden başta meslektaşlarım olmak üzere tüm duyarlı sanatçıları bu konuya dikkat çekmeye ve bir şeyler yapmaya davet ediyorum.”

“Orman yangınlarıyla canla başla çabalayan kahramanlarımızı kaybettik, kahrolduk. Aşırı sıcaklar sürerken lütfen ormanlık alanlarda her zamankinden daha dikkatli olalım. İzmarit atmayalım, ateş yakmayalım, havai fişek atmayalım, anız yakmayalım. Lütfen ciğerlerimiz yanmasın diye azami dikkat edelim…”

Murat Genç, gösteri serisine 25 Ağustos’ta İstanbul Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da ve 28 Ağustos’ta Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde devam edecek. Gösterilerin biletleri ise Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı.