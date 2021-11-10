İstanbul'da 'yan baktın' vahşeti!

İstanbul Sultangazi'de, önceki gün saat 22.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde, insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Sokak içerisinde bulunan boş bir arazide arkadaşıyla sohbet eden İbrahim Sevmiş (21) ile iddiaya göre bu sırada sokaktan geçen kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce 'yan baktın' tartışması başladı.
BIÇAK DARBELERİYLE AĞIR YARALANDI
DHA'da yer alan habere göre Sevmiş'e ve yanında bulunan arkadaşına, "Bize yan mı bakıyorsunuz?" diyen kişiler, daha sonra iki arkadaşı darp etmeye başladı.
Kavga sırasında taraflardan biri yanındaki bıçakla Sevmiş ve arkadaşına saldırdı. Saldırı sırasında Sevmiş kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanırken, arkadaşı da kolundan yaralandı.
BİRAZ YÜRÜYÜP YERE YIĞILDI
Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Sevmiş, yaralı bir şekilde olay yerine 200 metre mesafede bulunan evine doğru yürümeye çalıştı. Kısa bir süre sonra ise sokak ortasında yere yığıldı.
İKİ ARKADAŞ HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sevmiş ve arkadaşı Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sevmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Sevmiş'in cenazesi dün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kolundan yaralanan arkadaşının hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.
"BİR SÜRE SONRA YERE DÜŞTÜ"
Olay anını anlatan mahalle sakinlerinden Serdar Özdemir, "Ben esnafım burada. Gürültü sesini duydum dışarı çıktım. Akşam saatlerinde gençler 'yan baktın' meselesinden dolayı kendi aralarında tartışıyorlar. Daha sonra birbirine giriyorlar. Biri belindeki bıçağı çıkarıyor. Bıçağı çıkardıktan sonra birkaç kişi kaçıyor. Ölen çocuk bıçaklanıyor. Yaralandıktan sonra aşağı doğru yürüyor. Bir süre sonra yere düştü" dedi.
Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.
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