28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Çağatay Erdenet’in tuzağından Yamaç’ı kurtaran Mahsun ekran başındakileri şoke etti.
Yamaç yerine Ziya’nın öldüğü anlaşılan bölümde Vartolu Çukur’da yeni bir oyunu başlatma hazırlığı yaptı. Final sahnesinde Mahsun’un kurtardığı Yamaç’ın karşısına çıkan Vartolu’nun ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu.
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.74 izlenme oranı (rating),18.45 izlenme payı (share),AB’de 6.91 izlenme oranı (rating),15.77 izlenme payı (share),Total’de ise 9.44 izlenme oranı (rating),19.85 izlenme payı (share) elde etti.
#NeredesinYamaç etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 10 dakika dünyada ise 3 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.
Yamaç, Vartolu’nun elinde;
FATİH, YAMAÇ’IN YÜZÜĞÜNÜ ÇUKUR’A GETİRDİ!
Yamaç’ın yüzüğünü Fatih’ten teslim alan Selim ve Cumali, Çağatay’ın yolladığı paketle birlikte dehşete düştü. Paketin içindeki parçaların Yamaç’a ait olup olmadığını öğrenmek için harekete geçen Koçovalı kardeşler bir yandan da Çağatay’a karşı, kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam etti.
Uzun zaman sonra Songül’ün karşısına çıkan Akın, geçmişin acı gerçekleriyle yüzleşti. Çağatay’a ulaşmak için gözünü karartan Cumali, Çağatay’ın planından habersiz mücadelesine devam etti. Fakat, Damla’yı polise ihbar eden Çağatay, Cumali’den bir tercih yapmasını istedi. Çukur’u terk etmesi karşılığında Damla’nın serbest bırakılacağını öğrenen Cumali ise, Damla’yı korumak için mahalleden gitti.-
“Yamaç nerede?”
ÇAĞATAY ERDENET’TEN KARŞI HAMLE!
Yamaç’ı kaybetme korkusuyla öfkesine hâkim olamayan Selim, Cumali’nin de Çukur’dan gitmesiyle tek başına kaldı. Yaptığı akıllıca planla Çağatay’ı alt eden Selim, Çağatay’ın beklenmedik karşı hamlesiyle neye uğradığını şaşırdı. Çünkü artık sadece Koçovalılar değil, bütün Çukur zor durumda kalmıştı.
Çukur’u terk etmek zorunda kalan Selim, yönetimi Akın’a bıraktı. Akın’la anlaşmak isteyen Çağatay beklediği yanıtı alamazken, Çukur için savaşacağını belli eden Akın ekran başındakileri şaşırttı.
Çağatay Erdenet, Koçovalılardan şikayetçi oldu;
BERABER ELAZIĞ’A UMUT OLALIM!
Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen Elazığ depremini unutmadı. Çukur ekibi duvar yazılarıyla Elazığ halkı için yardım çağrısında bulundu.
Show TV, Ay Yapım ve Kansersiz Yaşam Derneği’nin birlikte yürüttüğü yardım çalışması için destekte bulunmak isteyenler bugün ve yarın (28-29 Ocak) İspark Balat’ta olan #YaşaTIR’a yardımlarını götürebilirler. İhtiyaç listesine Show TV ve Çukur’un resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.
İspark Balat Adres: Ayvansaray, Ayvansaray Cd. No:2, 34087 Fatih/İstanbul
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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