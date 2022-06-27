Yamaç paraşütünün mavi ve yeşili buluşturan adresi

AA

Denizin ve ormanın bütünleştiği Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları hız kazandı.

AA'nın haberine göre İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, maviyle yeşilin bir arada olduğu Uçmakdere'de farklı pistlerden yaptıkları yamaç paraşütü uçuşlarıyla gökyüzüyle buluşuyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yerli ve yabancı paraşüt tutkunları, hafta içi ve özellikle cumartesi, pazar günleri Uçmakdere'ye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Hacıoğlu, Uçmakdere'de ekstrem spor tutkunları, Marmara Denizi'ni ve Ganos Dağı'nın sunduğu güzellikleri gökyüzünden izleme imkanı bulduğunu ifade ederek, "İstanbul'a en yakın mesafede yamaç paraşütü yapma imkanı sunan Uçmakdere son dönemlerde çok cazip bir hale geldi. Buraya olan ilgi her geçen gün artıyor. Burada 300 metre ve 600 metreden atlayış parkurlarından uçuş yapma imkanı bulunuyor. Paraşütçülerin iniş yaptığı Ayvasıl mevkide çok güzel bir alan" dedi.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü kurucu üyesi Sanlı Fidan da Uçmakdere'nin her mevsim uçuşa uygun olduğunu belirterek, "Yakın illerden bölgemize çok büyük talep var. Özellikle hafta sonları çok yoğun uçuşlar oluyor. İnsanlar yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşmaktan keyif alıyor. Uçuş yapmak isteyenler Uçmakdere'ye gelip bize ulaşsınlar" diye konuştu.