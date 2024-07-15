Yamaç paraşütü pilotu, 3 yaşındaki kızıyla uçtu

Elif'in küçük yaşta yamaç paraşütü heyecanını yaşamasını istediğini dile getiren Çenet, uçuşlarının kızında unutamayacağı bir anı olarak kalacağını kaydetti.

Ölüdeniz'in muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu belirten Çenet, "Uçuşumuz sırasında her şey yolundaydı. Bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Yamaç paraşütünün güvensiz olduğunu söyleyenler de var. Burada bütün paraşütler sertifikalı ve her yıl testten geçiyor, Sivil Havacılık'ın denetim sistemi var. Bizim terlikle dahi uçmamıza izin verilmiyor. Buradaki tüm etkinlik güvenlik çatısı altında. Yamaç paraşütü, dağa çıktığımız servis aracından daha güvenli çünkü havada trafik yok. Uçuş görüntülerini eşim sosyal medyada paylaştı. Çok fazla izleyen ve yorum yapan olmuş. Ben de görünce şaşırdım" ifadelerini kullandı.