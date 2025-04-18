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        Haberler Gündem Yalova’da kaçak tütün operasyonu: 8 gözaltı - Güncel haberler

        Yalova’da kaçak tütün operasyonu: 8 gözaltı

        Yalova ve Kocaeli'nin bazı ilçelerinde dolu makaron imal ettikten sonra tütün dükkanlarına sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 adrese operasyon düzenlendi. 8 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada 1 şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 19:54 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:54
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        Kaçak tütün operasyonu: 8 gözaltı
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        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 şüphelinin kaçak tütün sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Yapılan çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen D.G., S.K., Y.K., M.T., M.B., E.A., M.B.A., F.U. ve H.A. isimli 9 şüphelinin dolu makaron imal ettikten sonra Yalova'da tütün dükkanlarına sattığı belirlendi. Ekipler, 16 Nisan tarihinde Yalova merkezli Altınova ilçesi ve Kocaeli Gölcük ilçesindeki toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, D.G., S.K., Y.K., M.T., M.B., E.A., M.B.A. ve H.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 2 sigara dolum makinesi, 1 sanayi tipi kompresör, 186 bin 610 adet dolu makaron, 113 bin 400 adet boş makaron, 155 kilogram kıyılmış tütün, 17 adet elektronik sigara kartuşu, 4 adet elektronik sigara, 5 paket pipo tütünü, 32 kutu nargile aroması ele geçirilerek üretim yapılan 2 adreste deşifre edildi. Konuyla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli ifadelerinin ardından, E.A. ve M.B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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