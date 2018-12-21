Dün 4.5 ile sallandı

Dün saat 09.34´te meydana gelen depremin ardından, büyüklükleri 1.2 ile 2.5 arasında değişen 22 deprem meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Çınarcık ilçesi, Armutlu ilçesi ve Esenköy beldesi hattında meydana gelen depremlerin vatandaşlar tarafından hissedilmediği öğrenildi.

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) da Yalova´da dünden itibaren meydana gelen depremlerin haritasını resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

'ANORMAL BİR DURUM DEĞİL'

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ise "4.5´luk depremin ardından 20-25 depremin olması anormal bir durum değil. Şu anda biz de verileri inceliyoruz. Orada hem karasal ikincil faylar var hem de farklı bir fay hattı var. Marmara´nın içinde olacak olan beklediğimiz fay hattı üzerinde değil bu. Bu Çınarcık´ta meydana gelen ardından Armutlu´ya doğru Çanakkale´ye doğru giden bir fay. Verileri takip ediyoruz. O bölge yani Armutlu Yarımadası, çok farklı bir yapıya sahip. Termal kaynaklar var ve sıcak su çıkışları oluyor. 99 depreminden sonra da aynı bölgede bir deprem fırtınası olmuştu. Şu an meydana gelen 20-25 deprem için deprem fırtınası diyemeyiz. Biz de izliyoruz ve takipteyiz. Bir müddet daha o bölgede hareketlilik devam edecektir. Bu meydana gelen deprem, bizim asıl beklediğimiz depremi yaratacak fay hattı üzerinde değil" dedi.