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Eğitim dalışında bulundu... Batık kentin kalıntıları mı?

Yalova emniyetinin kurbağa adamları, dalışta antik kent kalıntılarına rastladı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yapılan iki ayrı bölgedeki dalışlarda, Romalılardan kalan yaklaşık 2 bin yıllık mendirek ile testi ve seramik parçaları, su altı kamerasıyla görüntülendi

Giriş: 14.11.2022 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar, Çınarcık'ta eğitim dalışı sırasında antik kent kalıntılarına rastladı.

  • AA'nın haberine göre Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında eğitim dalışı yapan Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman tarihi eserlere rastlıyor.

  • Daha önce Yalova ile Kocaeli il sınırında, su altında Osmanlı dönemiyle tarihlendiren taş iskele ile lahit olduğu değerlendirilen iki mezarı fark eden dalgıçlar, bölgenin sit alanı ilan edilmesinde önemli rol oynadı.

  • Çınarcık ilçesi açıklarında ise yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlendirilen ve Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinde kullanılan mendirek (dalgakıranla yapılmış liman) kalıntısını eğitim dalışı sırasında su altı kamerasıyla kaydeden kurbağa adamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla görüntüleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ulaştırdı.

  • Yalova'ya gelen Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görevlileri, kurbağa adamlar eşliğinde Çınarcık'ta iki ayrı bölgede dalış yaptı.

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