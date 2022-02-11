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Yalova'da okulda kimyasal panik... Öğrenciler tahliye edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde su basması nedeniyle ilkokulun laboratuvarında kimyevi maddelerin tepkimesi sonucu oluşan duman tahliye edildi.

11.02.2022 - 09:15 | Güncelleme: ABONE OL
Yalova'da okulda kimyasal panik... Öğrenciler tahliye edildi
Yalova'da okulda kimyasal panik... Öğrenciler tahliye edildi
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İHA

Çiftlikköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası 75. Yıl Namık Kemal İlköğretim Okulu bodrum katını su bastı. Buradaki laboratuvara ulaşan su kimyevi maddelerin tepkimesine yol açtı.

Tepkime sonrasında okulun bodrum katında oluşan dumana Yalova AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Zararsız olduğu belirlenen dumanın tahliyesi gerçekleştirilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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