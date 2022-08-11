Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 22.23'te Yalova'da derinliği 7.04 olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Kocaeli ve diğer çevre illerden de hissedildi.

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