Şikayet üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Yalova Çınarcık'ta, Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki atık su altyapısında (kanalizasyon) taşkın meydana geldiğini ve Marmara Denizi'ne döküldüğünü tespit etti.

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1.3 MİLYON TL CEZA KESİLDİ İHA'daki habere göre "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" çerçevesinde yer alan bölgedeki kirlilik nedeniyle 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında Çınarcık Belediyesi'ne 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandı.