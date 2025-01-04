Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
Çorum'un Alaca ilçesinde kendisinden haber alınamayan 53 yaşındaki Meral Çalar, evinde ölü bulundu. Çalar'ın cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalar'ın ölüm sebebi, otopsi incelemesinin ardından netleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Çorum'da olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Atalay Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan evde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Meral Çalar’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
POLİS, CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Meral Çalar’ın cansız bedeni ile karşılaştı.
CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Meral Çalar’ın cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalar'ın ölüm sebebi, otopsi incelemesinin ardından netleşecek.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.