ATV ekranlarında yayınlanan ve dün akşam 4. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkan Yalnız Kurt dizisinin son bölümü merak konusu oldu. 4 haftadır her hafta cuma akşamları ekrana gelen Yalnız Kurt dizisinin senaryosu Murat Koca ve Ali Alper Erze tarafından kaleme alınıyor. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi yetenekli isimler yer alıyor. İşte Yalnız Kurt 4. bölüm hakkında merak edilenler ve Yalnız Kurt son bölüm izleme ekranı

YALNIZ KURT 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Kopanlı Hilmi ise, Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır.

Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar. Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler. 15 Temmuz gecesi dengeler değişmiştir.

Davut hain Hilmi Kopanlı'yı devletin adaletine mi teslim edecek yoksa başka bir planı mı var? Altay'ın tek başına yaptığı gizli operasyon nasıl sonuçlanacak? Sare ve Altay aynı yolda el ele sırt sırta mücadele mi edecekler? Yoksa karşı taraflarda birbirlerine rakip mi olacaklar? Bölüm finalinde, Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?



YALNIZ KURT SON BÖLÜM İZLE!

https://www.atv.com.tr/yalniz-kurt/4-bolum/izle

Yalnız Kurt dizisinin son bölümünü izlemek için yukarıdaki linki kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.