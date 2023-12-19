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        Haberler Müzik Yalın'dan 20'nci yıla özel konser

        Yalın'dan 20'nci yıla özel konser

        Yalın, müzik kariyerinin 20'nci yılını 9 Şubat akşamı İstanbullu sevenleriyle birlikte kutlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:51
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        Yalın'dan 20'nci yıla özel konser
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        Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılını 9 Şubat akşamı Volkswagen Arena'da binlerce müzikseverle beraber kutlayacak.

        2004'te 'Ellerine Sağlık' albümüyle Türk müzik sektörüne giriş yapan Yalın, kariyerinin 20'nci yılında 'Unutulmaz Şarkılar' konseptiyle sahnede olacak.

        YALIN'LA 20 YILIN HİKÂYESİ

        'Zalim', 'Keşke', Küçücüğüm', 'Cumhuriyet', 'Herşey Sensin', Olmasa da Olur' gibi eserlerin de yer alacağı konserde Yalın, kariyerinin 20 yılının kısa bir hikâyesini sevenleriyle paylaşacak. 'Unutulmaz Şarkılar' 20'nci yıla özel konseriyle Yalın, 9 Şubat Cuma günü sevenleriyle bir araya gelecek.

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