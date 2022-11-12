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Yalı Çapkını'nda HEYECAN dorukta! Yalı Çapkını 8. son bölüm izle! Star TV Yalı Çapkını son bölüm tek parça ve kesintisiz izle

Yalı Çapkını 8. son bölüm izle

OGM Pictures yapımı Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimler yer alıyor. Son olarak 8. bölümü ile Star TV ekranlarına gelen dizi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 12.11.2022 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek hikayesi ile dikkat çeken Yalı Çapkını son bölüm izleme ekranı araştırmaları hız kazandı. Oyuncu kadrosunda Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimlerin yer aldığı dizinin yönetmeliğini Burcu Alptekin yapıyor. İşte Yalı Çapkını son bölüm...

  • YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını 8. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Yalı Çapkını son bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • YALI ÇAPKINI 8. BÖLÜM ÖZETİ

    Ferit gece Suna’nın kendisini öptüğünü Seyran’a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna’ya Ferit’i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.

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