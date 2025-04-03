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        Haberler Bilgi Magazin Yalı Çapkını final mi yapıyor, bitti mi? Yalı Çapkını 101. bölümü final mi? Seyran ve Ferit'e veda!

        Yalı Çapkını 101. bölüm final mi, ne zaman bitiyor?

        Star TV dizisi Yalı Çapkını, ekran macerasının sonuna yaklaşıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, 101. bölümüyle bu hafta izleyicisiyle buluşacak. Seyirciler ise dizinin final tarihine odaklanmış durumda. Peki, Yalı Çapkını ne zaman final yapacak? İşte dizinin ekran serüvenine dair merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:57
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        • 1

          Star TV'de cuma akşamları yayınlanan dizi Yalı Çapkını final haberleri ile gündeme geldi. Ferit ve Seyran'ın hikayesini konu edinen dizinin final tarihi netlik kazandı. Diziseverler kaçıncı bölümde final yapılacağını merak ederken, yeni fragman ile final tarihi açıklandı. Peki, Yalı Çapkını final mi yapıyor, bitti mi? Yalı Çapkını 101. bölümü final mi? İşte Yalı Çapkını final tarihi hakkında merak edilenler...

        • 2

          YALI ÇAPKINI FİNAL KAÇINCI BÖLÜMDE?

          Yalı Çapkını dizisi 101. bölümü ile final yapıyor.

        • 3

          YALI ÇAPKINI FİNAL NE ZAMAN?

          Yalı Çapkını 4 Nisan Cuma günü ekranlara veda ediyor.

        • 4

          YALI ÇAPKINI 100. BÖLÜM ÖZETİ

          Seyran ve Ferit’in kızı Duru ile Suna’nın kızı Hatice aniden ortadan kaybolur. Yalı halkı panik içindeyken zamanla yarış başlar. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir.

        • 5

          Ferit, çocukları bulabilmek için sınırlarını zorlarken Saffet’in görüntülerde ortaya çıkması, geçmişin karanlık hesaplarını yeniden gündeme getirir.

        • 6

          Ancak olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Tarık, Şehmuz ve eski defterler bir bir açılır.

        • 7

          Seyran ve Suna, umutsuzca çocuklarına kavuşmayı beklerken zaman giderek daralmaktadır.

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