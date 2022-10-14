YALI ÇAPKINI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit’in hem yeni işyerine alışma çabaları hem de Seyran’la atışmaları sürer. İstanbul’a gelen Kazım, ilk olarak Halis Ağa’yı ziyarete gelir.

Zaman geçtikçe Korhan ailesinin alışkanlıklarını öğrenen Seyran ise, İfakat ve Orhan’ın arasında olanlara istemeden şahit olur. Asuman’ın ameliyatı başta Fuat olmak üzere Korhanlar’ı Asuman’a destek vermek için bir araya getirir. Seyran, hiç beklemediği bir anda bir sürprizle karşılaşır.