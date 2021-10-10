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Yalancılar ve Mumları hangi gün? Yalancılar ve Mumları oyuncuları isimleri ne? Yalancılar ve Mumları konusu

Yalancılar ve Mumları oyuncuları araştırılıyor. Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin’in oturduğu ve senaryosunu Nermin Yıldırım’ın uyarladığı “Yalancılar ve Mumları” dizisi her Pazar 20:00'da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Yalancılar ve Mumları BBC yapımı, “Mistresses” dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Dizi severler Yalancılar ve Mumları konusu nedir? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Yalancılar ve Mumları oyuncuları isimleri...

10.10.2021 - 17:56 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • YALANCILAR VE MUMLARI KONUSU 

    Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif’e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem’in ise kocasıyla sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır…

  • YALANCILAR VE MUMLARI OYUNCU KADROSU

    ELÇİN SANGU - CEYDA

    Elçin Sangu, 13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Televizyon reklamlarında ve kampanyalarda yer almasıyla Türkiye'de en çok aranan ve en çok maaş alan ünlülerden birisi oldu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okudu. Televizyon dizilerinde yer almadan önce bir sahne oyuncusuydu.

    En çok, Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta Defne rolüyle tanınmaktadır. Performansı sayesinde üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi. Yer aldığı diğer projeler arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011), Aşk Kaç Beden Giyer (2012-2013), Bir Aşk Hikâyesi (2013-2014), Kurt Seyit ve Şura (2014) ve Sevdam Alabora (2015) bulunmaktadır.

    Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.

  • CEREN MORAY - ELİF

    Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır’da memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınan ve İstanbul’da büyüyen ünlü oyuncu, uzun süre Pera Güzel Sanatlar’da eğitim aldı. Ardından 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve 2009 yılında mezun olmuştur. Başrollerinde Levent Üzümcü ve Müjde Ar gibi isimlerin bulunduğu Serseri Aşıklar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ceren Moray, 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde “Su” karakterine hayat verdi ve tanınan bir yüz oldu.

    Esas çıkışını 2014 yapımı O Hayat Benim adlı dizi ile yaptı. Dizide Efsun karakterini canlandıran ve dizinin başrolü haline gelen Ceren Moray, performansı ile bütün dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Avlu adlı dizisinde Azra Kaya karakterine hayat verdi.

  • ŞAFAK PEKDEMİR - MELİHA

    Şafak Pekdemir, 19 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. 2009 tarihinde Tersine Dünya isimli tiyatrosu ile Bakırköy Belediye Tiyatrolarında izlenmiştir. 2010 tarihinde Savaş ve Barış isimli tiyatroda rol aldıktan sonra 2011'de Şüphe adındaki dizide Aslı Demircan karakterini canlandırmıştır. 2012 senesinde Leyla ile Mecnun dizisinde rol almış ve Nisan larakterini oynamıştır. Bu dizinin ardından ise 2014 senesinde İncir Reçeli 2 filminde Halil Sezai ile başrol oyuncusu olmuştur.

  • BURCU GÖLGEDAR - ŞEBNEM

    Burcu Gölgedar, Yalancı ve Mumları dizisinin 4 kadın başrol oyuncusunda birini canlandırıyor. Oyunculuk kariyerine 2013 de çok sevilen Güneşi Beklerken dizisi ile başlayan Burcu Gölgedar denizi ve hayvanları çok sevmektedir.

    Daha önce Avlu ve Çukur dizlerinde yer alan oyuncumuz Burcu Gölgedar kamera karşısına en son 2021 yılında Esma karakterine hayat verdiği, San Sebastian Film Festivali'nde yarışan ve birçok ödüle layık görülen İki Şafak Arasında filmiyle geçmiştir.

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