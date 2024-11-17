Yakup Sekizkök: Hedeflediğimiz yerde değiliz!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök, Kürsü programında Levent Yavuz'un sorularını yanıtladı.

Milli ara yoğun geçiyor, milli takım mesaimiz başlıyor. Görev almaktan mutluluk duyduğumuz bir dönem. Sene içinde milli maçların bu tarihlere gelmesi, kendi seyircimizin önünde maç oynama şansı verdi bize. Başlangıçta sıkıntılı bir dönemle başlamamıza rağmen, şu anda iyi gidiyor. Ritme girmiş durumdayız, takımdan memnun giriyoruz. Hedeflediğimiz ve umduğumuz yerde değiliz ama milli araya lig sıralamamızdaki yerimizi geliştirerek giriyoruz.

"SÜREKLİ TRANSFER PAZARININ İÇİNDEYİZ"

Transfer dönemi bitti diye düşünmemek lazım biz hedeflerimize ulaşmak için sürekli pazarın hep içindeyiz. Uzakdoğunun işin içine girmesiyle pazar daraldı. Dar bir transfer pazarı var. Sezon boyunca takıma ekleme yapabiliriz, şu anda acil bir hamle gözükmüyor. Bizi yukarıya taşıyacak her pozisyonda hamle yapabiliriz.

📺 Kürsü



🎙️ @yakupsekizkok: Transfer dönemi bitti diye düşünmemek lazım biz pazarın hep içindeyiz. pic.twitter.com/DA9jc3m20u — HT Spor (@HTSpor) November 17, 2024

"SADIK'IN PERFORMANSI ÖNEMLİ"

Uzunca bir süre atlet oyuncu arayışındaydık. Delgado ve Izundu çok uyumlu bir ikili oldular durumdan memnunuz. Sadık'ın performansı Türk Milli Takımı için de çok önemli.