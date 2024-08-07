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        Haberler Bilgi Gündem Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın biyografisi ve kariyeri

        Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın biyografisi

        31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine geçecek isim belli oldu. Yapılan istişareler sonucu Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar, Hamas'ın yeni lideri seçildi. Bu gelişme sonrası ''Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın biyografisi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:25
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          İran'da suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin yerine hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar seçildi. Hamas’tan yapılan bu açıklama sonrası yeni liderin hayatı ve kariyeri ile ilgili detaylar tüm dünyada merak uyandırdı. Bu sebeple ‘’Yahya Sinvar kimdir, kaç yaşında, nereli?’’ şeklindeki sorular günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyor. İşte Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar’ın biyografisi…

        • 2

          HAMAS'IN YENİ LİDERİ YAHYA SİNVAR

          Hamas, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinvar'ı lider olarak atadı.

          İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

          Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

        • 3

          YAHYA SİNVAR KİMDİR?

          Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

          Tıpkı İsmail Heniyye gibi aslen 1948’de İsrail’in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

          İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı.

          Sinvar, 1988’de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

          Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.

          Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi.

          Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlerde, Sinvar'ın İsrail hava saldırısından kurtulduğu belirtildi.

          Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusu.

          Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyor.

          Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başsavcısı Karim Khan, geçen mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.

          İsrail, Hamas’ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun “bir numaralı sorumlusu” olarak gösteriyor.

          *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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