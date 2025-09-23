Habertürk
        Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

        Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı

        Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 01:36 Güncelleme: 23.09.2025 - 02:23
        Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur tutuklandı
        Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A. ve eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.N.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

        AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

