HERKES YAĞMURUN KOKUSUNU ALAMAYABİLİR

Petrichor, ozon ve geosmin kombinasyonu o özel yağmur kokusunu yaratırken, herkesin bu bileşenlerin kokusunu alamayacağını belirtmek gerekir. Bu kokulara karşı duyarlılığımız yaş, genetik ve genel sağlık gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bazı insanlar ozon kokusunu oldukça keskin bir şekilde algılayabilirken, diğerleri geosmin'in topraksı aromasına daha uyumlu olabilir. Bu, insan duyusal algısının inanılmaz çeşitliliğinin ve uyarlanabilirliğinin bir kanıtıdır.