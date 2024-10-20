Yağmurlu havalar geldi, romatizması olanlar dikkat! Hava kaynaklı eklem ağrıları ile nasıl mücadele edilir?

Takviyeler Almak: Omega-3 yağ asitleri, glukozamin ve kondroitin gibi takviyeler eklem iltihabını azaltabilir. Ancak herhangi bir takviye almadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Hava Değişikliklerini Takip Etmek: Hava durumunun farkında olarak, planlamayı hava koşullarına göre yapmak, ağrıların önlenmesine yardımcı olabilir.