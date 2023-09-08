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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR UYARISI! Son dakika haberi Meteoroloji'den açıklama! Bu bölgelerde yağmur var - 8 Eylül MGM Hava Durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den açıklama! Bu bölgelerde yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya'nın Karadeniz kesimi, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 07:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 07:39
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        Bu bölgelerde yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 28°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 27°

        Adana

        Sağanak Yağış 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Güneşli 30°
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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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