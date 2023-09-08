YAĞMUR UYARISI! Son dakika haberi Meteoroloji'den açıklama! Bu bölgelerde yağmur var - 8 Eylül MGM Hava Durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

YAĞMUR UYARISI! Son dakika haberi Meteoroloji'den açıklama! Bu bölgelerde yağmur var - 8 Eylül MGM Hava Durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 29° Ankara Güneşli 27° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 34° Trabzon Parçalı bulutlu 28° Bursa Kısmen Güneşli 27° Adana Sağanak Yağış 35° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 30°

REKLAM Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI Rüzgârın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.