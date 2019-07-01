Annesi Türkan Şoray ile babası Cihan Ünal’ın kendisine evlilik konusunda baskı yapmadığını söyleyen oyuncu, “Doğru insanla tabii ki evlenirim ve çocuğumun olmasını isterim. Evlenmek için nikah masasına oturacak yapıda bir insan değilim. Aşk evliliği istiyorum. Evlilik hiçbir zaman hayat amacım olmadı” diye konuştu.