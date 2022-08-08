"Keloğlan", "Medine", "Randiman" gibi birçok projede yer alan ve "Alemin Kralı"nda hayat verdiği "Ahsen Kral" ile hafızalara kazınan Yağmur Ün, geçtiğimiz mayıs ayında evlilik teklifine "Evet!" yanıtını verdiği Doğaç Ergezen ile hayatını birleştirdi.